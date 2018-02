Kingdom Come: Deliverance überzeugte uns im Test mit seiner authentischen Mittelalter-Atmosphäre, ließ technisch aber zu wünschen übrig. Der große Day-One-Patch hat erste Fehler behoben, in zwei Wochen soll aber noch ein weiteres Update folgen.

Das erklärte Creative Director Daniel Vávra auf Twitter. Demnach sei man sich der technischen Probleme durchaus bewusst. In etwa zwei Wochen soll ein neuer Patch erscheinen, der Quest-Bugs und Framerate-Einbrüche behebt. Das klingt nach einer langen Wartezeit, bei Warhorse handelt es sich allerdings um ein vergleichsweise kleines Studio.

2/2 Next patch is coming soon and will fix lot of quest bugs and other issues like frame drops. Expected release in approx 2 weeks. And BTW my favorite so far is this one... :) https://t.co/L68nI6OFkq