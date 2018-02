Freies Speichern ist in Kingdom Come: Deliverance eigentlich nicht ohne Weiteres möglich. Eine Mod ändert das nun aber schon kurz nach dem Release.

Ein Speichersystem lässt sich natürlich nicht unbedingt so realistisch darstellen, wie alles andere in der Mittelalter-Welt von Kingdom Come. Das Spiel gibt sich aber Mühe: Statt uns frei speichern zu lassen, geht das nur, wenn wir uns in Betten schlafen legen oder mithilfe von Retterschnaps. Der macht uns mit der Zeit aber zum Alkoholiker und kostet ein hübsches Sümmchen.

Das kann schnell frustrierend werden, wenn man Passagen öfter spielen muss. Hinzu kommen technische Probleme, durch die wir teils ohne eigenes Verschulden Abschnitte wiederholen müssen. Zumindest auf dem PC schafft eine Mod aber nun frühe Abhilfe.

Geld sparen mit freiem Speichern

Die Mod »Unlimited Saving« von EddieShoe gibt es bei Nexusmods. Dort findet sich auch eine Installationsanleitung. Wir können damit zwar nicht mitten in Kämpfen speichern, aber in jeder Spielsituation, in der wir theoretisch den Retterschnaps nutzen dürften.

Es gibt zudem zwei Versionen: Bei einer braucht man immer mindestens einen Retterschnaps im Inventar, bei der anderen nicht. Gespeichert wird auf Knopfdruck über das Escape-Menü, da man sonst trotzdem einen Schnaps verbraucht.

Der Modder empfiehlt zudem, unbedingt eine Sicherungskopie der Spieldaten und der bisherigen Speicherstände zu erstellen. Bei ihm habe alles reibungslos funktioniert mit der Mod, garantieren könne er aber nichts. Hinzu kommen die geplanten offiziellen Patches für Kingdom Come, die eventuell zu Problemen mit der Mod führen könnten.

Schon jetzt gibt es große Modding-Pläne zu Kingdom Come, auch ein Projekt zu Game of Thrones ist gerade in Arbeit.

