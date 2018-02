Die Macher von Kingdom Come: Deliverance haben nette Easter-Eggs in den Titel eingebaut. Da ihr in der Spielwelt des Öfteren Gebrauch von Pferden machen müsst, haben sie kurzerhand zwei bekannte Reittiere der Videospielgeschichte in den Titel eingebaut: Die Pferde Plötze, aus The Witcher 3 und Epona aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time und anderen Serienteilen. Die beiden Gäule findet ihr folgendermaßen:

Der störrische Plötze

Für Plötze genügt es lediglich in den verschlafenen Ort Merhojed zu reisen. Das Kaff, südwestlich von Tamberg, bietet die nette Referenz für Witcher-Fans. Plötze steht in der Nähe des Stalls, unter einem Baum. Der Besitzer, Johann, hat kein Problem damit, euch das Pferd zu verkaufen. Wenn ihr mit ihm redet, erzählt er euch sogar eine nette Geschichte:

""Ein hübsches Tier, aber etwas störrisch. Ich habe sie von einem zwielichtigen Kerl aus Polen. Er meinte, er hätte nun ein Weib und fürchtet, sie würde Plötze ausstopfen lassen. Die Polen sind sonderbar...""

Plötzes Werte lesen sich übrigens wie folgt:

Geschwindigkeit: 38

Kapazität: 228

Mut: 8

Ausdauer: 290

Die ausdauernde Epona

Epona ist weniger mutig als Plötze, verfügt aber über eine beträchtliche Ausdauer. Ihr findet sie in Neuhof, nordöstlich von Rattay. Der Stallbesitzer dort heißt Zora. Ein Name, der Fans der Zelda-Serie nicht unbekannt sein dürfte. Er verkauft euch bei Interesse Epona. Die Stute, die Link bereits durch unzählige Abenteuer begleitet hat, weist die folgenden Werte auf:

Geschwindigkeit: 38

Kapazität: 212

Mut: 5

Ausdauer: 430

Im folgenden Video seht ihr Epona in Aktion: