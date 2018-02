Der Creative Director von Warhorse Studios, Daniel Vávra, hat auf Twitter angekündigt, das Lockpicking sowie das Speichersystem von Kingdom Come: Deliverance einer Prüfung zu unterziehen. Das bisherige System zum Knacken von Schlössern empfinden viele Spieler als zu schwierig. Und das Speichersystem hat Dimi in unserem Test zu Kingdom Come nicht umsonst als oftmals unfair und frustrierend kritisiert. Auch »einige andere Dinge« könnten bald geändert werden.

Schlösser knacken in Kingdom Come: Deliverance - So klappt Lockpicking

So we heard you. Lockpicking is too easy.. I mean hard and we should do something with save and quit. And "couple" other things. We will do something with it ?.