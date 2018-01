Laser League - Termin für Early Access bekannt

Schon allein der Name Laser League klingt doch schon nach einem kommenden E-Sport-Hit. Doch ob es tatsächlich einer ist, lässt sich jetzt noch beurteilen. Dieses Wochenende konnten sich Spieler aber ein erstes Bild von Laser League in der Open Beta machen. Bis Montag wird diese noch dauern. Wer am liebsten gleich weiterspielen würde, muss nicht sehr lange warten. Die Entwickler von Roll 7 haben den Start-Termin des Early-Access auf Steam nämlich für den 8. Februar angesetzt.

In Laser League treten zwei Teams mit je vier Spielern gegeneinander in einer futuristischen Arena gegeneinander an. Das Ziel ist es die Gegner in Laserwände zu treiben und ihnen selbst auszuweichen. Die Laserwände müssen über Knotenpunkte aktiviert werden. Die Übersicht zu behalten, ist hierbei die große Herausforderung. Optisch erinnert Laser League etwas an Tron.

Die ersten Steam-Reviews sind bislang größtenteils positiv. Einige Spieler sehen tatsächlich Potential für einen E-Sport-Titel. Auch wir konnten uns bereits ein Bild von Laser League machen. Ob sich hier wirklich ein kommender E-Sport-Hit anbahnen könnte, erfahrt ihr in unserer Preview.

