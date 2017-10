Der Arena-Shooter Lawbreakers konnte bisher nicht die Herzen der PC-Spieler für sich gewinnen. Mit den niedrigen Spielerzahlen und Verkäufen stellt das Spiel derzeit nur Negativ-Rekorde auf. Jetzt ist das All-Star Update erschienen, welches den Shooter bei Spielern vielleicht etwas attraktiver machen könnte. Der Patch bringt einen Ranked-Modus, neue Maps und neue Skins.

Boss Leagues

Der Ranked-Modus findet in den Boss Leagues statt. Damit die Entwickler vor Saison 1 noch Feedback einholen und Verbesserungen durchführen können, beginnt zunächst die Testphase mit der Beta Season 0. Ein Datum für den Start von Saison 1 ist noch nicht bekannt. Spieler müssen mindestens auf Level 5 sein, damit sie an Beta Season 0 teilnehmen können. Für die folgenden Saisons könnte das Mindestlevel noch einmal angehoben werden. In Beta Season 0 sind die Spielmodi Blitzball, Uplink und Occupy enthalten.

Die Boss Leagues haben sechs Stufen: Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Boss. Um einen Rang in der Boss-Liga zu erhalten sind zehn Platzierungsmatches vorausgesetzt. Das Verhältnis zwischen Abschüssen und Toden spielt für den Rang keine Rolle. Lediglich die Siege und der Rang der gegnerischen Teams sind hierbei ausschlaggebend.

Neue Maps und Skins

Die zwei neuen Maps sind »Gateway« und »Redfalls Blood Moon«, eine abgeänderte Form der Redfalls-Map. »Gateway« ist eine mobile Blitzball-Arena, die über der Skyline berühmter Städte schwebt. Momentan befindet sie sich über San Francisco, doch sollen auch andere Städte folgen. »Redfalls Blood Moon« bietet eine finstere Variante der bekannten Map.

Mit den »Blitzball Stash Drops«, die nur über einen begrenzten Zeitraum verfügbar sind, kommen neue Skins, Waffen-Skins, Profil-Icons und mehr.

Quelle: Nexon