Bereits in wenigen Wochen, am 8. August 2017 erscheint Lawbreakers, der neue Mix aus Arena- und Heldenshooter vom Unreal-Schöpfer Cliff Bleszinksi. Wer sich jetzt schon mal einstimmen möchte - und sich vielleicht einen nicht unerheblichen Vorteil gegenüber anderen Anfängern verschaffen will - kann sich anhand einiger Tutorial-Videos nun schon mal einen Überblick über die vier Spielmodi Uplink, Blitzball, Turf War und Overcharge verschaffen.

Uplink

In Uplink kämpfen die Teams um ein einzelnes Uplink-Modul, mit dem Daten in die eigene Basis geladen werden müssen. Die Spieler müssen das Modul einsammeln, an ihre Basis anschließen und danach bewachen, bis der Download vollendet ist, um zu punkten.

Blitzball

Den flotten Modus Blitzball konnten wir bereits auf der E3 anspielen. Hier müssen die Teams einen Ball aus der Mitte der Arena in die Feindbasis tragen. Eine clevere Teamkomposition ist der Schlüssel zum Sieg.

Turf War

Turf War ist eine Variante des klassischen Domination-Modus mit einem Twist. Die drei Eroberungszonen lassen sich nämlich nicht direkt vom anderen Team zurückerobern, sondern werden nach der Einnahme deaktiviert, bis alle Zonen erobert wurden. Nach einer kurzen Pause öffnen sich die Punkte wieder und das Spiel beginnt von vorn.

Overcharge

Der Modus Overcharge ist Uplink so ähnlich, dass wir den Unterschied zunächst völlig überhört haben. Statt Daten herunterzuladen, speichern wir hier Energie in einer Batterie, um die sich die Teams balgen. Der kleine Kniff: Der Saft bleibt in der Batterie! Wenn ein Team den Akku also zu 99 Prozent lädt, sich ihn dann aber abluchsen lässt, müssen die Kontrahenten nur noch ein lächerliches Prozent hineinpumpen, um zu punkten.