League of Legends - Großer Patch 8.4 krempelt Magier-Items um

League of Legends soll ab jetzt abwechselnd kleine Balance-Patches und große Updates erhalten. Patch 8.4 gehört in die zweite Kategorie. Der Entwickler nimmt unter anderem Änderungen an den Magier-Items vor. Da die Builds sehr festgelegt sind, erhalten die Zauberkünstler nun neue Items und die alten werden überarbeitet.

Dadurch sollen den Spielern mehr Möglichkeiten zur Auswahl stehen. Auch die Champions Zoe, Rengar und Volibear müssen mit großen Änderungen rechnen. Ferner wurde die Top Lane überarbeitet, damit sich das Erlebnis insgesamt befriedigender anfühlt. Aktuell sollen zu viele Champions die Laning Phase mit Leichtigkeit überstehen, ohne überhaupt mit irgendwem interagieren zu müssen.

Mehr zu LoL: Neuer Champion Kai'Sa samt Fähigkeiten vorgestellt

Hinzu kommen weitere Balance-Verbesserungen und Bug Fixes. Die gesamten Patch-Notes lassen sich beim Entwickler nachlesen. Gestern wurden außerdem die Item-Dropchancen der Lootboxen im Spiel bekanntgegeben. Man kann die Truhen über Riot Points erwerben, die sich erspielen oder kaufen lassen.

League of Legends - Screenshots ansehen