League of Legends - Riot sagt Feedern den Kampf an

Insbesondere in MOBA-Titel wie League of Legends sorgen sogenannte Feeder immer wieder für Diskussionen und emotionale Reaktionen. Der Begriff steht für Spieler, die aufgrund von Unachtsamkeit oder Unwissenheit alleine in stärkere Feinde oder Feindgruppen rennen, im Kampf sterben und dem Gegnerteam so schnelleres Hochleveln ermöglichen. Sie »füttern« das Gegnerteam quasi mit Erfahrungspunkten und Gold, wodurch ein Match schnell zu Ungunsten des Feeder-Teams kippen kann.

Verständlich, dass da die Emotionen des Verlierer-Teams schnell hochkochen - insbesondere wenn das Feeding absichtlich geschieht und die Spieler sich mit einem Troll konfrontiert sehen. Manch überambitionierte Vertreter der LoL-Community tendieren dazu, unterdurchschnittliche oder ihrer Meinung nach inkompetente Mitspieler dadurch zu bestrafen, dass sie das Gegnerteam »feeden«.

Langfristiger Plan gegen Trolle

Genau gegen dieses Verhalten möchte Riot Games nun vorgehen. Wie ein Mitarbeiter des Unternehmens nun im offiziellen Sub-Reddit zum Spiel verraten hat, soll »intentionally feeding« demnächst stärker geahndet werden.

Dazu werden Optimierungen am System der automatischen Feeding-Erkennung vorgenommen. Außerdem werden künftig mehr gemeldete Fälle manuell von Riot-Mitarbeitern untersucht und es soll auf lange Sicht generell schwieriger werden, Mitspieler zu trollen. Derzeit sind Konzepte dafür in Arbeit.

