Life is Strange: Before the Storm - Max-Bonus-Episode gibt Hinweis auf Life is Strange 2

Das Prequel Life is Strange: Before the Storm wird drei Episoden erzählt - Für Fans wird es allerdings auch eine vierte Bonusfolge zum Release der Deluxe Edition geben. In einem offiziellen Blog-Eintrag haben die Entwickler angekündigt, dass wir in der Extra-Episode »Farewell« erneut als Max Caulfield spielen dürfen, die Hauptfigur aus dem Originalspiel Life is Strange.

Besonders interessant: Wir sollen sie darin »zum letzten Mal« spielen - der bislang eindeutigste Hinweis darauf, dass sich Life is Strange 2 auf eine oder mehrere neue Hauptfiguren konzentrieren wird. Weil die Zusatzfolge noch vor dem Prequel Before the Storm spielen soll, werden wir wohl eine deutlich jüngere Max spielen und ihren Abschied von Chloe erleben, bevor die beiden sich in Life is Strange wieder treffen.

Nicht mehr dabei: Chloes Originalsprecherin musste wegen Streik aussetzen

Die erste Folge von Before the Storm soll am 31. August 2017 erscheinen. Die komplette Season ist bereits für 17 Euro auf Steam vorbestellbar. Die Deluxe Edition, inklusive der Bonus-Episode, kostet 25 Dollar. Sie enthält neben der Storyline um Max auch »exklusive Outfits« für Chloe und einen Mixtape-Modus, in dem wir unsere eigene Playlist aus Songs des Spiels zusammenstellen und zu bestimmten Zwischensequenzen anhören können.