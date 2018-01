Square Enix hat den Releasetermin für die Bonus-Episode »Lebewohl« zu Life is Strange: Before the Storm bekannt gegeben. Am 6. März erscheint sie für PC, PS4 und Xbox One. Zeitgleich kommt eine Boxed-Edition des Adventures für 40 Euro auf den Markt, die neben der neuen Episode auch allerlei Goodies enthält.

Ein letztes Wiedersehen

Die Handlung von »Lebewohl« ist in sich geschlossen und steht nur Besitzern der digitalen Deluxe Edition von Life is Strange: Before the Storm, oder eben Käufern der Boxed-Version, zur Verfügung. »Lebewohl« markiert die Rückkehr der Protagonistin Max, die zuletzt im ersten Teil Life is Strange spielbar war.

Und der Name der Episode ist durchaus Programm: »Spiele ein letztes Mal als junge Max Caulfield in einer besonderen Bonus-Episode«, heißt es seitens Square Enix. Damit ist das Wiedersehen mit Max durchaus mit einem weinenden Auge verbunden.

Die neue Boxed-Edition von Life is Strange: Before the Storm enthält neben der neuen Episode zudem ein physisches Buch mit Artworks, einen Mixtape-Modus für das Erstellen einer eigenen Playlist aus dem Original-Soundtrack, eine physische CD desselben sowie einen Outfit-Pack für die Protagonistin Chloe.

