Das 2D-Jump&Run-Spiel Limbo überzeugte bei seinem Release im Jahr 2011 durch fantastische Grusel-Atmosphäre, smarte Physik-Rätsel und eine minimalistische schwarz-weiß Optik. Fans des ungewöhnlichen Hüpfspiels dürfen sich nun auf ein Remake freuen - und zwar auf dem Commodore 64!

Soren Trautner Madsen, ein Programmierer des Limbo-Entwicklerstudios Playdead, arbeitet seit über einem Jahr in seiner Freizeit an dem C64-Port. Nachdem er in den letzten Monaten bereits einige kürzere Videos zu seinem Projekt veröffentlicht hat, präsentiert er uns nun einen ersten richtigen Trailer von Limbo 64:

Wie Madsen in der Videobeschreibung erklärt, hat er sogar den offiziellen Segen von Playdead für Limbo 64. Allerdings programmiert er hauptberuflich weiterhin am nächsten großen Projekt des Entwicklerstudios, weshalb die Arbeit an seinem Demake nur langsam (aber dennoch stetig) voran kommt.

Wann genau der C64-Port fertig ist, kann Soren Trautner Madsen noch nicht sagen. Allzu bald sollten wir aber noch nicht damit rechnen, denn wie der Programmierer scherzhaft ankündigt, könnte es »vielleicht irgendwann 2024« soweit sein. Vielversprechend sieht Limbo 64 aber schon jetzt aus, allein die Musik im Trailer versprüht haufenweise Retro-Charme.