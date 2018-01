Memories of Mars - Survival-Spiel von den Tropico-Machern angekündigt

Das deutsche Entwicklerstudio Limbic Entertainment, das unter anderem für Might and Magic Heroes 7 und Tropico 6 bekannt ist, arbeitet an einem neuen Projekt. Bei Memories of Mars handelt es sich um ein Survival-Spiel, das (überraschenderweise) auf dem Mars spielt und im Frühjahr 2018 als Early-Access-Titel erscheinen soll. In puncto Gameplay kann man sich auf einen Mix aus Ego-Shooter-Mechanik, Erkundung und Crafting einstellen.

Memories of Mars spielt 100 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit hat bis dahin versucht, den Mars zu kolonisieren. Allerdings lief etwas gewaltig schief, nun ist der Mars bis auf wenige Überlebende verlassen. Ihr erwacht als ein Klon und müsst unter verschiedenen Gefahren wie den fremden Umweltbedingungen und Feinden überleben. Dafür spielen Faktoren wie eure Ernährung und Sauerstoffreserve eine wichtige Rolle.

Die offene Welt ist 16 Quadratkilometer groß und enthält 85 Orte, die ihr erkunden könnt. Außerdem kämpft ihr gegen andere Menschen, die nach der fehlgeschlagenen Kolonisierung abtrünnig geworden sind. Auch Hobby-Architekten kommen auf ihre Kosten, denn im Spiel könnt ihr eure eigene Basis errichten.

Außerdem wird es Multiplayer-Funktionen geben. So versprechen die Entwickler Ingame-Ereignisse, bei denen ihr mit anderen zusammenarbeiten müsst. Am Ende eines solchen Ereignisses erhält man sogenannte Flops, die ihr anderen Spielern auch stehlen könnt.