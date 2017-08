Auf der E3 2017 hat Microsoft die große Better Together Intiative für Minecraft angekündigt. Die soll viele Minecraft-Versionen für verschiedenste Plattformen (Windows 10, Nintendo Switch, Xbox One, Apple TV, Gear VR, Fire TV und die Pocket Edition für Android und iOS) vereinen und ein gemeinsames Zocken möglich machen.

Im ersten Schritt hat man nun ein Beta-Update veröffentlicht, das Crossplay zwischen der Android-Fassung und der Windows-10-Version ermöglicht. Damit können Mobile- und PC-Spieler den gleichen Servern beitreten und zusammen kreativ werden. Besitzer der Xbox-One-Version sollen laut Microsoft in den nächsten Tagen ebenfalls Zugang zur Beta bekommen.

Da es sich um eine Testversion handelt, sind noch nicht sämtliche Inhalte des Better Together Update Teil der Beta. So fehlen noch die neuen Community-Server.

Minecraft Windows 10 Edition - Screenshots ansehen

Um an der Beta teilzunehmen, folgen Sie unserer Anleitung:

Windows 10 / Xbox One

Starten Sie die Store App. Suchen und installieren Sie die Xbox Insider Hub App. Starten Sie die Xbox Insider Hub App. Gehen Sie in den Bereich Insider Content -> Minecraft Beta Treten Sie der Beta bei.

Android

Um der Android-Beta beizutreten, folgen Sie der Anleitung und den Links auf dieser extra eingerichteten Website. Achtung: Bitte denken Sie daran, ihre gespeicherten Welten zu sichern, da diese durch die Teilnahme an der Beta zerstört werden könnten.