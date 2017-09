Morphies Law - Abgedrehte Shooter-Idee: Wasserkopf durch Headshots

Ein Multiplayer-Spiel so zu designen, das sowohl Anfänger als auch Profis Spaß daran haben, ist gar nicht so einfach. Die Schweizer Entwickler Cosmoscope versuchen sich mit Morphies Law an einem neuen Ansatz: Wenn wir den Kopf unseres Gegners beschießen wächst unser eigener und der Schädel unseres Gegners wird kleiner. Das gleiche gilt für alle Körperteile der Figuren - Beine, Füße oder auch der Hintern. Dadurch werden gute Spieler nach und nach größer und ein leichteres Ziel für das gegnerische Team, während Neulinge schwieriger zu treffen sind.

Die Körpermassen-Mechanik hat aber noch weitere Auswirkungen. So verändern sich auch die Fähigkeiten der Figuren, je nach ihrer Größe. Beispielsweise können Spieler mit großen Beinen höher springen und lösen eine kleine Schockwelle aus, wenn sie aus einer entsprechen Höhe landen. Im Trailer sieht man auch, wie sich kleine Spieler in Röhren verstecken können und so ihre Verfolger abschütteln:

Auf die Größe kommt es an

Bisher wurde für Morphies Law nur ein Spielmodus genauer vorgestellt. In diesem beschießen sich zwei Vierer-Teams und müssen ihren Team-Avatar schneller anwachsen lassen als den gegnerischen. Die Größe dieser Figur wird bestimmt durch die gesamte Körpermasse des Teams. Übrigens ist in diesem Modus auch Teambeschuss erwünscht. Der lässt zwar nicht den Avatar wachsen, aber so können sich die Teams gegenseitig absprechen, wer jetzt lieber groß oder klein sein sollte. Neben dieser Spielvariante wird es aber auch klassische Modi wie Team-Deathmatch geben.

Morphies Law soll im Winter 2017 erscheinen. Das Spiel prämiert auf der Nintendo Switch und erscheint dann für den PC.

Morphies Law - Screenshots ansehen