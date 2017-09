My Eyes On You - Masken, Mörder und Magie?

Viele Kriminalfälle bleiben ungelöst, weil der Täter schlicht zu wenige Spuren hinterlassen hat. Im Action-Adventure My Eyes on You, sieht die Sache anders aus. Es gibt durchaus Hinweise auf den gesuchten Serienmörder. Nur führen die in völlig verschiedene Richtungen. Und keine davon ist zwangsläufig falsch.

Die Story von My Eyes on You hört sich nach dem Klappentext eines Thrillers an. Wir sind der FBI-Analyst Jorden Adalien. Nach jahrelanger Abwesenheit kehrt er nach Chicago zurück, dem Ort seines Scheiterns. Einst gelang es ihm nicht, dem maskierten Serienkiller »Carnival Man« das Handwerk zu legen. Jetzt will sich Jordan den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.

Jede Menge Komplikationen

Wir steuern Jorden aus der Third-Person-Ansicht durch ein düsteres Film-Noir-Chicago. Mit der Hilfe der Detectives Ryland Tremble und Carol Griffiths, und dem FBI Profiler Benton Ulrich, soll der »Carnival Man« endlich Hinter Gittern landen.

An Schwierigkeiten mangelt es nicht: Wie der erste Trailer zu My Eyes on You zeigt, treiben die ebenfalls maskierten und gewaltbereiten Handlanger des Killers immer noch ihr Unwesen.

Außerdem scheint jemand aus den eigenen Reihen es mit der Loyalität nicht so genau zu nehmen. Noch dazu ist Jorden alles andere, als belastbar. Ausgerechnet in Stresssituationen verliert er den Kopf. Und sein sonst scharfer Verstand weicht Halluzinationen.

Unser Handeln bedingt Realität

In My Eyes on You gibt es keine eindeutige Wahrheit. Die Anhaltspunkte die wir finden zeichnen verschiedene Versionen der Wirklichkeit. Wir entscheiden, welchen Hinweisen wir nachgehen. Und beeinflussen damit, den Lauf der Handlung.

Untersuchen wir beispielsweise vorwiegend die Spuren, die am logischsten erscheinen, erzählt My Eyes on You eine klassische Kriminalgeschichte. Erforschen wir hingegen die abwegigeren Indizien, kann das Spiel aber auch zu einem Mystery-Thriller werden. Mit übernatürlichen Elementen.

Wann, wofür, von wem?

Verantwortlich für die Entwicklung des Action-Adventures ist das ukrainische Studio Storymind. Dessen Team hat unter anderem bereits an Spielen wie Sherlock Holmes, Metro: Last Light und The Witcher 3 mitgewirkt.

Einen konkreten Erscheinungstermin hat My Eyes on You noch nicht. Fest steht aber, dass das Spiel neben dem PC auch für die PS4 und die Xbox One erscheinen soll.

My Eyes On You - Artworks ansehen