Doom 2 für 3.000 Euro - John Romero will weitere Schätze aus seinem Privatbestand versteigern

Doom-Erfinder und Mitgründer von id Software John Romero erzielte bei einer Auktion auf eBay 3.150 US-Dollar für einen Satz alter Doom-2-Disketten. Die Version, die der Entwickler aus seinem Privatbestand zur Auktion anbot, wurde von einem »Hardcore Doom Fan« erstanden.

I've decided to put up a set of DOOM 2 floppies (3.5") on eBay! Will sign if you like (if you win). https://t.co/sNW6xR7Upo #games

Der Webseite Shacknews erzählt Romero:

"Nun, die Disketten gingen für deutlich mehr weg, als ich erwartet hatte. Viel, viel mehr. Der Käufer ist ein Hardcore-Doom-Fan und ich werfe ihm noch ein paar weitere Dinge ins Paket.



Original-Zitat: Obviously, they went for more than I ever expected they would. Way, way more. The buyer is a hardcore DOOM fan, and I’ll be throwing in some other stuff for him, too."