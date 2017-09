NBA 2K18 - 2K ändert das Spiele-Cover doch noch

Nachdem Kyrie Irving vor einigen Wochen einen Wechsel von seinem aktuellen Team forderte, war Publisher 2K etwas in die Bredouille gekommen. Denn auf dem ursprünglichen Cover für NBA 2K18 war der Basketball-Star im Trikot der Cleveland Cavaliers zu sehen. In der kommenden Saison wird er allerdings für die Boston Celtics auflaufen.

Die Macher von NBA 2K18 haben sich nun doch dazu entschieden, ein alternatives Cover des Spiels zu entwerfen, welches Irving in der Celtics-Montur zeigt.

Introducing the NEW #NBA2K18 cover ft. @KyrieIrving in a Boston Celtics uniform, to be released at a later date! https://t.co/9fcRLMh02k pic.twitter.com/vmdFQkv1vh