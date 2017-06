Need For Speed 2017 - Große Ankündigung findet morgen statt

Bisher gibt es wenig Details zum zwar angekündigten, aber nicht näher vorgestellten nächsten Teil von Need For Speed. Fans gingen davon aus, dass die 2017er Ausgabe der Rennspiel-Serie im Rahmen der »EA Play«-Präsentation zur E3 erstmals mit Gameplay vorgestellt werden würde.

Nun hat EA überraschend auf Facebook einen Termin für den 2. Juni um 15 Uhr unserer Zeit bekannt gegeben:

Mit der eindeutigen Überschrift »Full Reveal«, also »vollständige Bekanntgabe« scheint das Spiel morgen also ausführlich präsentiert und vorgestellt zu werden. Ob es sich bei dem Reveal um eine Veranstaltung, einen Livestream oder nur eine Sammlung von Trailern, Videos und Webseite handelt, ist derzeit nicht bekannt. Spätestens morgen 15 Uhr wissen wir mehr.

Dem Bild ist außerdem zu entnehmen, dass das Gerücht um Las Vegas als Setting wohl zutreffend war. Zwar erinnert die Skyline auch an die Space Needle in Seattle, doch auch in Las Vegas gibt es einen solchen Turm mit dem Stratosphere - das Gebäude daneben könnte eins der Casinos sein. Exakt getroffen ist allerdings keiner der beiden Türme. Need for Speed 2017 wird daher wohl, egal um welche Stadt es sich handelt, diese nur als Basis für einen fiktiven Schauplatz nehmen.