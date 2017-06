Need for Speed: Payback - Vorabzugang mit Digital Deluxe Edition

Das erst kürzlich offiziell angekündigte Rennspiel Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, sich bereits früher hinter das virtuelle Lenkrad zu schwingen.

Wer sich die Digital Deluxe Edition von Need for Speed: Payback vorbestellt, erhält neben einigen besonderen Boni auch einen dreitägigen Vorabzugang zum Spiel. Demnach dürfen die Käufer der besagten Sonderversion bereits ab dem 7. November 2017 loslegen.

Hinzu kommen ein noch nicht näher bekanntes Paket mit Story-Missionen, exklusive Individualisierungen für die Ingame-Autos, sowie ein 5-Prozent-Bonus für die Reputation und zehn Prozent Rabatt bei Ingame-Käufen.

Mehr Autos für alle Vorbesteller

Das »Platinum Car Pack« erhalten zudem auch all diejenigen Spieler, die sich »nur« die Standardversion von Need for Speed: Paypack vorbestellen. Das enthält diese zusätzlichen Autos:

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Nissan 350Z 2008

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

