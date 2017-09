NES Classic Mini - Kehrt 2018 endlich in die Ladenregale zurück

Für viele Retro-Fans war es eine ernüchternde Erfahrung: Mit dem NES Classic Mini brachte Nintendo 2016 den 8-Bit-Charme der 80er und frühen 90er ins HD-Zeitalter zurück - und nach gefühlt zehn Minuten (wir überspitzen) war das Teil weltweit ausverkauft. Bei Ebay stiegen die Preise in frustrierende Höhen. Und selbst wenn sich der Engpass beim SNES Classic Mini laut Nintendo nicht wiederholen soll, blicken viele NES-Fans bis heute in die Röhre.

Doch das soll sich ändern: Per Twitter kündigt Nintendo eine neue Fuhre des NES Mini fürs Sommergeschäft 2018 an. Das Paket enthält 30 vorinstallierte Spiele, die Konsole, HDMI-Kabel und alles, was man fürs Zocken im Wohnzimmer benötigt.

Wahrscheinlich wird die Neuauflage der Neuauflage wieder für den ursprünglichen Preis von rund 70 Euro verkauft. Ein genaueres Release-Datum als »Sommer 2018« gibt's leider noch nicht.

Auch bringen wir das Nintendo Classic Mini: NES nächsten Sommer wieder nach Europa. Weitere Infos folgen.

— Nintendo Deutschland (@NintendoDE) September 12, 2017

