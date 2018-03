Final Fantasy 15 kommt nach langer Wartezeit endlich für den PC. Wer sich vom japanischen Rollenspiel erstmal einen Eindruck verschaffen will, kann vorab die Demo laden. Koop-Fans konnten ebenfalls schon vorher die Beta von Warhammer: Vermintide 2 ausprobieren, in dieser Woche steht dann der Release an.

An der Early-Access-Front geht ein neues Battle-Royale-Spiel mit The Darwin Project an den Start, der Fokus bei diesem Genre-Vertreter sind Survival-Elemente, was eher an die Tribute von Panem erinnert. Und für Strategen gibt es ein DLC-Doppelpack mit Erweiterungen für Hearts of Iron 4 und Total War: Rome 2.

Weitere interessante und kuriose Neuveröffentlichungen der Woche finden sich in der Übersicht unterhalb.

Montag, 05. März

Dienstag, 06. März

Mittwoch, 07. März

Donnerstag, 08. März

Freitag, 09. März

