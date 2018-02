Vergangene Woche hat uns Kingdom Come: Deliverance ins Mittelalter geführt. Diese Woche geht es mit Age of Empires: Definitive Edition sogar noch einige Jahre weiter in die Antike zurück. Für die Neuauflage des Strategieklassikers haben die Entwickler Forgotten Empires jedes einzelne Grafikelement neu gestaltet. Wie er sich heute spielt, lest ihr in unserem Test zu Age of Empires: Definitive Edition.

Mit Metal Gear Survive erscheint das erste Metal Gear seit Serien-Schöpfer Hideo Kojima Konami verlassen hat. Wie der Titel verrät, geht es im Spiel ums Überleben. Basenbau und der Kampf gegen zombieartige Wesen steht hier im Vordergrund. Dabei seid ihr nicht alleine, sondern könnt euch mit bis zu drei Freunden gemeinsam verteidigen.

Für Anime-Fans gibt es schließlich mit Sword Art Online: Fatal Bullet einen Action-Rollenspiel-Mix. Hier erkundet ihr eine in Trümmern liegende Sci-Fi-Welt. Die Kämpfe laufen als Third-Person-Shooter ab.

