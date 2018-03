Ahoi Landratten, in dieser Woche stechen wir in See. Endlich, final, nach gefühlt 25 Beta-Wochenenden, erscheint das Piratenabenteuer Sea of Thieves. Und wer sich zu mehr als niederem Seeräubertum berufen fühlt, bricht unter britischer Flagge im DLC Rule Britannia für Europa Universalis 4 auf, um neue Welten zu entdecken.

Dort, im weit entfernten Osten, treffen Entdecker auf Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs, das heiß erwartete japanische Rollenspiel-Sequel im Studio-Ghibli-Grafikstil. Wer lieber in westliche Fantasy-Welten eintaucht, sollte sich dagegen das stark an Banner Saga erinnernde Ash of Gods anschauen.

Koop-Freunde erhalten in dieser Woche Electronic Arts vielversprechendes Ausbrecher-Abenteuer A Way Out, und Aufbau-Strategen dürfte bei Pizza Connection 3 das Wasser im Mund zusammenlaufen. Gar keine schlechte Woche für neue PC-Spiele, oder?

Neu für Konsolen: Releases der Woche für PS4, Xbox One und Nintendo Geräte