Die aktuelle Januar-Woche (22. bis 28. Januar) steht ganz im Zeichen der Verborgenen. Mit dem DLC The Hidden Ones kehrt Assassin's Creed: Origins zurück und erzählt die Geschichte rund um Bayek und den Anfang der Assassinen-Bruderschaft weiter. Ebenfalls ein Revival feiern die Helden aus Dragon Ball Z.

Mit Dragon Ball FighterZ erscheint Ende der Woche ein 2D-Fighting-Game, das sich ganz auf die Stärke des Anime konzentriert - gnadenlose Prügeleien. Wem die 3D-Prügler zur Serie in den vergangenen Jahren zu unintuitiv waren, der könnte hier genau den richtigen Ableger bekommen.

Abgerundet werden die dieswöchigen Releases durch einige kleinere, auf spezielle Zielgruppen zugeschnittene Titel: Subnautica entführt euch unter Wasser, Railway Empire hingegen auf die Gleise. Und Iconoclasts in eine bizarre alternative Welt.

Age of Empires – Große Themenwoche auf GameStar.de

Vom 20. bis 27. Januar feiern wir den Strategieklassiker Age of Empires mit täglich neuen Artikeln, Videos und Podcast-Episoden. Unter anderem berichten wir in unserer großen Titelstory über die AoE: Definitive Edition und wie sie entstand. Weitere Themen: Die Geschichte der AoE-Serie, die kostenlose Alternative zu AoE, unsere Wünsche für Age of Empires 4 – und eine Mod, von der sich AoE 4 eine Scheibe abschneiden sollte.

