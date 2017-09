Neue PC-Spiele diese Woche - Release-Termine und Neuerscheinungen ab dem 18.09.

Nein, die aufregenste Release-Woche ist es nicht gerade, wenn Project Cars 2 und Lego Ninjago Movie Video Game die größten Releases der Woche sind. Dafür gibt es viele kleinere und Indie-Neuveröffentlichungen, die man sich einmal anschauen kann.

Da wäre beispielsweise City of Brass, ein Roguelite-Actionspiel mit ein bisschen Indiana-Jones-Flair. Wer Gegnern ordentlich auf die Nase geben will, schaut sich das Prügelspiel Marvel vs. Capcom Infinite oder das Beat'Em Up Fight'N Rage an. Mit »experimentell« ist der Shooter Atomega von Ubisoft gut beschrieben.

Und dann wären da noch neue Inhalte für Stellaris mit Synthetic Dawn und für Guild Wars 2 mit der Erweiterung Path of Fire.

