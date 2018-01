Dass die Entwickler von No Man's Sky vor Release des Spiels den Mund ziemlich voll genommen haben, ist mittlerweile ja hinreichend bekannt. Dass sie nach Erscheinen in einigen gelungenen Patches diverse Inhalte in ihrem Weltraum-Epos ergänzt haben, vielleicht auch. Heute soll's allerdings um einen Fall gehen, in dem die Fans das Glück in die eigenen Hände genommen haben: Zum Jahreswechsel 2017/2018 erschien mit Rayrod's Overhaul eine umfangreiche Mod-Beta für die PC-Version, die No Man's Sky in etlichen Bereichen erweitert.

Das große Ziel der Mod wird klar kommuniziert: Das Spiel näher an die Vielfalt heranbringen, die in den ursprünglichen E3-Trailern von 2014 versprochen und gezeigt wurden (es aber nie in die Release-Fassung geschafft haben).

Dazu ergänzte Modder Rayrod nach eigenen Angaben knapp über 1.000 neue Landschaftstypen - es gibt neue dynamische Wettereffekte, mehr Zufallsereignisse, frische Farbkompositionen und »Tausende von anderen kleinen Verbesserungen und Überraschungen«.

Mehr dazu: Wie No Man's Sky seit Release verbessert wird

Dabei bemühte sich der Entwickler (ebenfalls nach eigenen Angaben) die Hintergrundgeschichte und Logik des ursprünglichen No Man's Sky unverändert zu lassen. Laut den internationalen Kollegen von Kotaku werde die aktuelle Beta von Rayrod's Overhaul noch von vielen Bugs geplagt - wer sich die Erweiterung anschaut, sollte mit solchen Stolpersteinen rechnen.

Downloaden könnt ihr die Mod über die ModDB-Seite von Rayrod's Overhaul. Den ursprünglichen E3-Trailer sowie den Trailer zur Mod findet ihr unterhalb dieses Absatzes: