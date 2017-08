Seit Anfang Juni betreibt Entwickler Hello Games ein Alternate Reality Game mit der Community von No Man's Sky. Man veröffentlichte mysteriöse Kassetten, die Hinweise auf ein ominöses Portal enthielten und neue Inhalte für das Weltraumspiel anteaserten. Nach Wochen der eifrigen Schnitzeljagd, lüftet sich nun der Vorhang: Mit Update 1.3 steht das dritte große Content-Paket in den Startlöchern. Und es erscheint noch diese Woche komplett kostenlos für alle Plattformen.

In einer Pressemitteilung betiteln die Entwickler den Patch als Atlas Rises. Die Erweiterung soll vor allem einen Story-Fokus setzen - was auch immer das angesichts des spärlichen Story-Umfangs des Hauptspiels bedeuten mag. Was wir aber wissen: Die ominösen Portale des Alternate Reality Meta-Spielchens dienen künftig als Schnellreise-Punkte im Spiel.

Mehr verrät die Meldung leider nicht, wir werden die Inhalte bei Release aber natürlich ausführlich unter die Lupe nehmen. Schließlich haben die beiden vorherigen Updates (Foundation und Pathfinder) gezeigt, dass No Man's Sky kontinuierlich besser wird.