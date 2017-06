Ältere Spieler und Nostalgie-Fans kennen ihn vielleicht noch, den leicht überdimensionierten Original-Controller für die erste Xbox-Konsole von 2002. Jetzt kehrt er als »The Duke« zurück: Zum Weihnachtsgeschäft 2017 kommt eine Neuauflage des nostalgischen Eingabegeräts auf den Markt.

Der Controller entsteht aus einer Zusammenarbeit von Microsoft und dem Peripheriegeräte-Hersteller Hyperkin. Das Gerät soll zum Weihnachtsgeschäft 2017 in den Handel kommen. Funktionieren soll The Duke an Konsolen der Xbox-One-Familie und an PCs mit Windows 10 als Betriebssystem.

Weitere Details sind bisher noch rar gesät. Auf einen konkreten Release-Termin oder genaue Angaben zum Preis müssen interessierte Spieler also noch ein wenig warten.

