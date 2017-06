The Duke - Ankündigungs-Trailer zum Nostalgie-Xbox-Controller

Montag, 12. Juni 2017 um 10:05

Der überdimensierte Controller für die erste Xbox-Konsole von Micorosft kehrt zurück. Im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz kündigte der Konsolenhersteller aus Redmond The Duke an. Der Nostalgie-Controller entsteht in Zusammenarbeit mit dem Peripheriegerätehersteller Hypekin. Das Eingabegerät wird kompatibel mit der Xbox One und Windows-10-PCs sein.

Die Markteinführung ist für das Weihnachtsgeschäft 2017 geplant.

Nostalgisches Wiedersehen: Klobiger original Xbox-Controller kehrt zurück