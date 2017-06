Microsoft Xbox - Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos von der E3-Konferenz

Xbox Scorpio heißt Xbox One X: Microsoft hat seine E3-Pressekonferenz am Sonntagabend abgehalten und mehr als 90 Minuten gebraucht, um wirklich alles zu zeigen. Im Rampenschlicht stand natürlich die erwähnte neue 4K-Konsole, mit ganzen 42 Spielen lässt sich die überlange Show leicht erklären.

Wir präsentieren unterhalb schnell zusammengefasst die wichtigsten Spiele, zeigen Trailer und bieten Links zu weiterführenden Meldungen mit zusätzlichen Informationen.

Xbox One X

Xbox One X also - irgendwo musste die 10 unterkommen, um die Verbindung zu Windows 10 zu symbolisieren. Nun also als römische Zahl. 499 Dollar soll das 4K-Gerät kosten, viele existierende Xbox-Titel sollen 4K-Updates erhalten. Viel Neues zur Technik gab es nicht, die war aber auch schon vor der heutigen Präsentation bekannt.

Anthem

Anthem wurde bei EA nur angeteasert, bei Microsoft wurde Biowares neues Vorzeige-Actionspiel gezeigt. Im Multiplayer-Shooter werden fremde Welten mit so genannten Javelins, speziellen Kampfanzügen, erkundet. Die Javelins gibt es unterschiedliche Klassen und sind selbstverständlich ausbaubar.

Forza Motorsport 7

Nach Forza Horizon 3 folgt Forza Motorsport 7, das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Dass die Rennsport-Simulation schon einige Wochen vor der Ankündigung geleakt wurde, hat deswegen kaum für Aufsehen gesorgt. Trotzdem: Der Titel sieht richtig schick aus. Und im Rahmen der Präsentation wurde auch erstmals der 2018 Porsche 911 GT2 RS der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Metro: Exodus

Das dritte Spiel der Endzeit-Shooterreihe heißt Metro: Exodus. Der Name sagt es schon: Es geht raus aus dem verstrahlten Moskau, der Protagonist Artjom wird das (ebenso verstrahlte und zerstörte) Russland sehen. Wie viel es davon zu sehen gibt, ist noch nicht bekannt, die Story soll aber ein gesamtes Jahr umfassen. Metro: Exodus erscheint 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Assassin's Creed: Origins

Nach dutzenden Leaks zu Assassin's Creed: Origins verblieb nur noch eine einzige, milde Überraschung: Statt auf der Ubisoft-PK wird der im Alten Ägypten spielende Teil bei Microsoft in 4K gezeigt. Entsprechend gut sahen Reveal-Trailer und Gameplay-Szenen aus.

