Wir dürfen zwei Nvidia Titan Xp Star Wars Collector's Edition Modelle in der Redaktion begrüßen – Nerdkultur sei Dank. Marco Risch, der sich auf seinem YouTube-Kanal derzeit überwiegend mit dem Thema Star Wars beschäftigt, hat uns beide Karten freundlicherweise für Fotos und ein paar Benchmarks zur Verfügung gestellt – anschließend werden die Nvidia-Grafikkarten im Star-Wars-Look bei Nerdkultur verlost!

Nvidia bietet die Sammler-Editionen exklusiv im eigenen Store an und bietet zwei Versionen, jeweils eine für Anhänger der dunklen und der hellen Seite der Macht: Die mit roten LEDs bestückte »Galactic Empire«-Version im schwarzen, makellosen Design soll sich an Verfechter des Galaktischen Imperiums richten, die grün leuchtende »Jedi Order« in abgenutzter, silberner Optik ist für Fans der Jedi-Ritter gedacht.

Entsprechend werden die beiden Varianten auch in schwarzer beziehungsweise weißer Box mitsamt einer Art Showcase ausgeliefert. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein passendes Abzeichen der jeweiligen Fraktion, ein DVI-zu-DisplayPort-Adapter sowie ein bebilderter Quick Start Guide zum Einbau der Grafikkarte.

Beide Varianten der Collector's Edition sind detailverliebt dem Star-Wars-Look nachempfunden. Die Karte der dunklen Seite der Macht hebt sich durch die Farbgestaltung mehr vom Referenzdesign ab als die Rebellen-Karte, die sich eher durch ihr abgenutztes Design unterscheidet.

Auf dem Radial-Lüfter jeder Karte ist zudem das Fraktions-Logo platziert und auf der Backplate befindet sich das ikonische »Star Wars«-Logo. Allerdings ist letzteres so ausgerichtet, dass es in herkömmlichen Gehäusen verbaut auf dem Kopf steht.

Die Beleuchtung der Collector's Editions erstreckt sich auf der Kühlerabdeckung, dem Radial-Lüfter und der Grafikkarten-Seite, dort leuchtet obendrein ein Schriftzug der jeweiligen Version. Die roten beziehungsweise grünen LEDs scheinen außerdem durch die Anschlussblende nach außen.

Nvidia Titan Xp

Collector's Edition Grafikchip GP102-450 Chiptakt (Basis/Boost) 1.405 / 1.582 MHz Shader 3.840 TMUs / ROPs 240 / 96 Fertigung 16 nm FinFET VRAM 12,0 GByte GDDR5X Speichertakt

(effektiv) 11,4 GHz Speicherinterface 384 Bit Speicherbandbreite 548 GByte/s TDP 250 Watt Preis ab 1299 Euro

Collector's Editions vereint

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei der Collector's Edition um eine herkömmliche Titan Xp mit dem GP102-Grafikchip im Vollausbau ohne Einschnitte. Somit besitzen die limitierten Star-Wars-Grafikkarten ebenfalls einen Chiptakt von 1.405 MHz (1.582 MHz Boost), verfügen über 12,0 GByte Videospeicher des Typs GDDR5X und haben eine TDP von 250 Watt.

Unter Spielelast erreicht die Titan Xp schnell ihr Temperatur-Target von 84 Grad und drosselt entsprechend ihren Chiptakt, das kennen wir bereits von anderen Nvidia-Referenzkarten. In 4K-Auflösung taktet sie dann zwischen 1.557 und 1.620 MHz, der Radial-Lüfter rotiert währenddessen mit deutlich hörbaren 2.572 Umdrehungen pro Minute.

In Spielen ist die Titan Xp etwas schneller als eine GTX 1080 Ti Founders Edition und liegt in etwa auf einem Niveau mit übertakteten 1080 Ti Custom Designs, die aber deutlich günstiger sind. Davon lassen sich Star-Wars-Fans aber vermutlich nicht abschrecken, denn die Sammler-Edition besticht in erster Linie durch ihren Look und ihre Seltenheit – wobei wir noch keine genaue Stückzahl von Nvidia genannt bekommen haben. Die ursprünglich zum gleichen Preis verkaufte Titan Xp FE ist mittlerweile nicht mehr offiziell erhältlich, Nvidia scheint die Bestände als Basis für die Star Wars CEs verwendet zu haben.

Die Star Wars Collector's Edition Karten sind seit dem 8. November für Nutzer aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland (ein Account bei Geforce Experience ist nötig) exklusiv im Nvidia Store für 1.299 Euro vorbestellbar, weltweit soll der Release am 17. November 2017 erfolgen.

Nvidia Titan Xp Collector's Edition - Bilder ansehen