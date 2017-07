Oculus - Angeblich Standalone-VR-Headset für 200 Dollar geplant, Release 2018

Bisher gibt es zwei Arten von Virtual-Reality-Devices: Die kabelgebundenen, »großen« Geräte wie HTC Vive, Oculus Rift oder auch die PlayStation VR, die an einen leistungsstarken PC oder im letzteren Fall an die PS4 angeschlossen werden müssen und mobile Geräte, die wie das Gear VR auf Basis von Smartphones funktionieren. Laut aktuellen Informationen des Branchen-Magazins Bloomberg plant das Unternehmen Facebook, eine dritte Geräte-Kategorie auf den Markt zu bringen, die die Nische zwischen diesen zwei VR-Möglichkeiten füllen soll.

Unter dem Codenamen »Pacific« plane man unter der Dachmarke Oculus derzeit ein kompaktes Standalone-Headset, das leichter als ein Gear VR sein soll und für 200 US-Dollar bereits 2018 auf den Markt kommen soll.

Alan Cooper, der Unternehmenssprecher von Oculus gab daraufhin per Email zu Protokoll:

"Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen Produkte angekündigt, aber wir können bestätigen, dass wir bereits signifikante Investitionen getätigt haben, die sich mit der Standalone-VR-Kategorie beschäftigen.



Original-Zitat: We don’t have a product to unveil at this time, however we can confirm we’re making several significant technology investments in the standalone VR category."