Nach einigen Mutmaßungen haben Koch Media und Codemasters nun per FAQ-Blogeintrag bestätigt, dass Onrush auch für den PC erscheint. Am 5. Juni 2018 werden jedoch zuerst die Playstation 4 und Xbox One bedient. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann die PC-Version dran sein. Ein genaues Release-Datum wurde nicht genannt.

Im selben Atemzug haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht und erzählten auf der offiziellen Webseite mehr über die unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Insgesamt stehen acht Klassen zur Verfügung, die auf die Namen Blade, Outlaw, Vortex, Charger, Interceptor, Dynamo, Titan und Enforcer hören.

Diese Typen unterscheiden sich hinsichtlich des Handlings, des Fahrzeugstiles und der Fähigkeiten. »Einige Fähigkeiten sind eher für die Offensiv-Denkenden gedacht - diejenigen von euch, die ein bisschen Wut aufgebaut haben und ihre Rivalen mit verheerenden Takedowns schlagen wollen«, erklären die Entwickler. Andere Fahrzeuge sollen wiederum mehr der Unterstützung dienen. Mithilfe ihrer Support-Fähigkeiten können sie das eigene Team unterstützen und so dem Sieg näherkommen.

Open-Beta für die Konsolen im Mai

Das Rennspiel setzt anders als bekannte Simulationen wie Forza Motorsport 7 oder Project Cars 2 ganz auf Arcade-Rempeleien und waghalsige Stunts. Je mehr Takedowns, Stunts und Drifts durchgeführt werden, desto größer wird die Rush-Anzeige, mit der die Fahrzeuge ein zusätzliches Power-Up aktivieren können.

Auf Split-Screen und VR muss das Studio jedoch aus technischen Gründen verzichten. Dafür wird es im Mai eine Open-Beta für die Xbox One und die Playstation 4 geben. Mehr Details zu den Inhalten der Beta sollen in den nächsten Wochen folgen.

Onrush - Screenshots ansehen