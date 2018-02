Autor George Orwell ist der Namensgeber für das Simulationsspiel. Er erlangte durch seine Werke 1984 und Farm der Tiere weltweite Bekanntheit. Das Spiel Orwell behandelt viele der Thematiken aus seinen Büchern.

Mit Orwell: Ignorance of Strength ist nun die zweite Staffel gestartet. Anstelle von fünf Episoden sind es dieses Mal nur drei. Allerdings soll das Gameplay komplexer sein und der Spieler hat mehr Möglichkeiten, den Handlungsverlauf der Story zu bestimmen. Erneut schlüpft man in die Rolle eines Agenten der Regierung und spioniert die Bevölkerung aus. Doch im Wesentlichen geht es in der zweiten Staffel um die Manipulation der öffentlichen Meinung - Stichwort Fake News.

Alle zwei Wochen eine neue Episode

Orwell: Ignorance of Strength besteht, wie bereits erwähnt, aus drei Episoden. Diese werden in einem Zeitraum über fünf Wochen veröffentlicht. Demnach wird Episode 2 am 8. März veröffentlicht und Episode 3 am 22. März.

Im Test: Orwell - 2017 ist 1984

Orwell - Screenshots ansehen