Overwatch - Doppelte XP zum Ende des Anniversary-Events

Am letzten Wochenende des Anniversary-Events spendiert Overwatch seinen Spielern doppelte Erfahrungspunkte. Am Freitag, den 9. Juni um 2 Uhr nachts aktiviert Blizzard den XP-Schub. Er hält bis zum Dienstag, den 13. Juni um 8:59 Uhr.

In dieser Zeit werfen fast alle Erfahrungsquellen doppelt so viele Punkte ab, von in Spielen verbrachter Zeit bis zu gesammelten Medaillen. Nur die Belohnung für unseren ersten Sieg des Tages bleibt unberührt bei 1500.

Das Wochenende ist die letzte Gelegenheit, die exklusiven Kosmetik-Items und vor allem die begehrten legendären Skins des Anniversary-Events abzustauben - die doppelte Erfahrung erhöht dabei zumindest unsere Chancen. Allerdings musste das Jubiläum bislang einige Kritik einstecken. Die Fans haben ausgerechnet, dass es das bislang mit Abstand teuerste Overwatch-Event ist.

