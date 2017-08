Overwatch - Große Änderungen am Ranglisten-Modus ab Season 6

Das neue Entwickler-Video von Blizzard beschäftigt sich mit der Season 6 von Overwatch: Gerade am Ranglisten-Modus soll es große Änderungen geben.

Zunächst wird die Laufzeit einer Season von drei Monaten auf zwei verkürzt. Ein Monat sei zu kurz gewesen, da die Spieler erfahrungsgemäß aber im ersten Monat den meisten Spaß hätten, versuche man es nun mit zwei statt drei. Hier will man sich aber weiterhin auf das Fan-Feedback verlassen, auch die zweimonatige Laufzeit ist also nicht in Stein gemeißelt.

Competitive Points & Skill Rating überarbeitet

Die Werte der Competitive Points werden der kürzeren Laufzeit zwar angepasst, werden am Ende einer Season allerdings dennoch niedriger als üblich ausfallen. Über das ganze Jahr gesehen soll sich das aber ausgleichen, da nun eben mehr Saisons in einem Jahr gespielt werden können.

Das Skill Rating wird ebenfalls überarbeitet, laut Jeff Kaplan soll hier die Neugewichtung die Spieler aber weniger hart treffen als bei den Competitive Points. Bei den Platzierungsmatches sollen die Skill Ratings aber schon jetzt deutlich präziser ausfallen. Zudem sollen hochleveligere Matches besser ausbalanciert sein, allerdings auf Kosten längerer Matchmaking-Zeiten.

Auch bei den Karten gibt es Änderungen: Die Maps im Modus Control werden in Zukunft nach dem "Best-of-Three"-Prinzip statt wie bisher nach der "Best-of-Five"-Regel funktionieren. Alle weiteren Infos zu den Neuerungen in Season 6 findet man im Video über der News.

Mehr zum Thema

Charakteränderungen: D.Va überarbeitet, bekommt komplett neue Fähigkeiten

Neue Map: Junkertown auf der Gamescom mit zwei Trailern vorgestellt

Overwatch - Screenshots ansehen