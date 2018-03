Overwatch League - Blizzard geht gegen Meme-Frosch Pepe vor

FeelsBadMan - im wahrsten Sinne des Wortes. Das bekannte Meme, stets begleitet vom grünen Frosch Pepe, ist Activision Blizzard wohl zu viel und sorgte jetzt für eine kleine Kontroverse. Aktuellen Berichten nach soll das Unternehmen einen Profi-Spieler der Overwatch League angewiesen haben, einen Tweet mit Pepe wieder zu entfernen.

Aber der Reihe nach: Vergangene Woche wurde der junge Overwatch-Profi Jay "Sinatraa" Won 18 Jahre alt, auf Twitter veröffentlichte er dazu passend "FeelsBirthdayMan" - die Pepe-Variante mit Partyhut, ein Text begleitete das Twitter-Bild nicht.

Kurz darauf ging der Tweet offline und Sinatraa meldete sich mit einer neuen Nachricht. Er habe den Tweet offline nehmen müssen, bedanke sich aber für die erhaltenen Glückwünsche.

Als die Overwatch-Community dann bereits mit einer Diskussion begann, meldete sich der E-Sport-Insider Rod Breslau, ebenfalls via Twitter. Sinatraas Team San Fransisco Shock sei von Blizzard angehalten worden, sich um den Tweet zu kümmern. Das Unternehmen möchte innerhalb der eigenen Sphäre - und dazu gehören natürlich Spieler der Overwatch League - keine Pepe-Inhalte mehr sehen, da diese möglicherweise als anstößig aufgefasst werden könnte. Auch bei den Zuschauern der Overwatch League habe man bereits die Regel durchgesetzt, Pepe-Schilder werden vorab konfisziert.

From what I understand, Blizzard reached out to SF Shock management to ask that sinatra take down his birthday tweet because it had a pepe in it, which Blizzard is trying to crackdown on in regards to being potentially offensive. https://t.co/euVQW3sbHn