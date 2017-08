Overwatch - Neue Map und Kurzfilm auf der Gamescom

Blizzard hat sein Programm für die Gamescom 2017 vorgestellt. Vor allem Fans von Overwatch dürfen sich auf neue Inhalte für den Shooter freuen. Es sollen eine neue Map und ein weiterer Kurzfilm enthüllt werden.

Die Karte werden Besucher der Messe bereits am Blizzard-Stand ausprobieren können. Dabei wird es sich wohl nicht um die Deathmatch-Map Château Guillard handeln, die aktuell bereits auf den PTR-Servern spielbar ist, sondern um eine gänzlich neue Map. Mehr Infos soll es bereits am Montag in einem Vorschauvideo geben.

Am Mittwoch feiert dann der neuste Kurzfilm Premiere. Da die Eröffnungszeremonie auf der Blizzard-Bühne live gestreamt wird, können Fans auch über das Internet zuschauen. Bisher gab es bereits animierte Clips zu Winston, Widowmaker, Hanzo, Soldier 76, Bastion und Sombra, die allesamt extrem gut gemacht waren. Wir sind gespannt, wer diesmal die Hauptrolle spielen wird.

Neben diesen Enthüllungen plant Blizzard außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem mit dem beeindruckenden Doomfist-Cosplay und den Mitgliedern des deutschen Overwatch-World-Cup-Teams. Hier das exakte Programm:

Besucher des Blizzard-Standes können eine brandneue Overwatch-Karte erleben. Schaut euch auf jeden Fall unser Vorschauvideo am Montag an, denn dort erfahrt ihr mehr.



Der neue animierte Overwatch-Kurzfilm feiert auf unserer Hauptbühne Premiere und wird während der Enthüllungszeremonie am Mittwoch auch im Livestream zu sehen sein.



Außerdem bieten wir euch am Mittwoch ein beeindruckendes Doomfist-Cosplay auf unserer Hauptbühne.



Die deutschen Synchronsprecher von Overwatch werden am Donnerstag einen Liveauftritt haben.



FX Artist Rachel Day präsentiert ihre Arbeit an der Entwicklung von Doomfist live am Freitag.



Mitglieder des deutschen Overwatch World Cup-Teams werden am Samstag auf die Bühne kommen.

Auch für die anderen Blizzard-Spiele Hearthstone, WoW, Heroes of the Storm, Starcraft 2 und Diablo 3 sind Enthüllungen und besondere Events geplant. Mehr Infos und das vollständige Gamescom-Programm finden Sie auf der Blizzard-Webite.