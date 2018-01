Blizzard hat das Update 1.19.13 für Overwatch veröffentlicht. Enthalten sind mit »Blizzard World« eine neue Map und Neuerungen an den Lootboxen. Die wurden mit neuen kosmetischen Items wie Skins, Emotes oder Sprays bestückt.

Blizzard World führt uns in einen Blizzard-Freizeitpark. Der existiert leider nicht in echt, lässt uns im Spiel aber Attraktionen im Stil von Diablo, Warcraft oder Starcraft bewundern. Auf der Karte müssen wir wahlweise eine Ladung eskortieren und beschützen oder aufhalten.

Die Lootboxen, die man kostenlos als Belohnung erhält oder kaufen kann, wurden ebenfalls aufgestockt. Sie enthalten zahlreiche neue Skins, teilweise sogar Legendarys. Ihr könnt sie in der Galerie dazu bewundern.

Overwatch - Neue Legendary-Skins (Januar 2018) ansehen

Neben den Skins kommt auch anderer Kosmetik-Schnickschnack dazu, wie neue Highlight Intros, Sprays und Emotes für die Helden. Interessant ist, dass die neuen Inhalte nicht wie sonst mit einem Event zusammenfallen.

Sonst gab es üblicherweise thematisch passende Skins parallel zu Veranstaltungen im Spiel wie dem bald wieder stattfindenden chinesischen Neujahrsfest. Damit sind die neuen Items auch nicht zeitlich limitiert, sondern ein neuer fester Bestandteil der Standard-Lootboxen.

Aktuell läuft noch die Overwatch League, die sich als voller Erfolg für Blizzard herausgestellt hat. In der ersten Turnierwoche sahen stolze 10 Millionen Zuschauer zu.

Overwatch - Crossover-Skins aus Diablo, Warcraft und Starcraft ansehen

