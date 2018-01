Overwatch - Neue Legendary-Skins kommen, erste Bilder

Blizzard hat vergangenen November auf der BlizzCon 2017 neue legendäre Skins für Overwatch versprochen und der Publisher hält Wort. Am 23. Januar erscheinen die Legendary-Skins gemeinsam mit dem nächsten Update, welches auch die Blizzard World Map enthält. Die Skins können über Standard-Lootboxen oder über die Hero Gallery freigeschaltet werden.

Eine Preview zu Pharahs neuem Legendary-Skin seht ihr im unten eingebundenen Twitter-Video von Blizzard. Darunter könnt ihr euch durch die Gallerie klicken und einige der restlichen neuen Skins bestaunen.

Neben den Skins erhalten Spieler mit dem Update übrigens noch neue Sprays, Spieler-Icons und Emotes für alle 26 Helden. Diese könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Overwatch ansehen. Blizzard wird bis zum Release des Updates jeden Tag neue kosmetische Items enthüllen. Die Skins gibt es nachfolgend:

Overwatch - Neue Legendary-Skins (Januar 2018) ansehen

Only 5 more days until our cosmetics update arrives in Overwatch! Join us as we count down to their release with new item reveals every day.



Today's reveal: ASP PHARAH (Legendary Skin) pic.twitter.com/hDROJPh8WZ