Overwatch - Skins aus Diablo, Warcraft und Starcraft angekündigt

Overwatch macht auf Heroes of the Storm: Auch in Blizzards Shooter tummeln sich bald Helden aus allen großen Serien des Entwicklers. Zumindest in Form von Skins! Auf Twitter hat das Studio eine Reihe von Kosmetik-Items angekündigt, die etwa Roadhog in den Butcher aus Diablo verwandeln oder Widowmaker zu Starcraft-Scharfschützin Nova machen.

New cosmetics are coming to Overwatch in early 2018!



Unlock skins, emotes, highlights intros, and more for all 26 heroes. pic.twitter.com/AZVFeSx3nt — Overwatch (@PlayOverwatch) November 3, 2017

Diese Skins sollen Teil der ganz normalen Lootboxen werden und nicht an bestimmte Events gebunden sein. Für den Release peilt Blizzard vage einen Termin im frühen Jahr 2018 an.

Zu den Crossover-Skins gesellen sich auch noch zwei an die jüngsten Charakter-Videos angelehnten: Reinhardt als junger Krieger in der Blüte seine Jahre aus "Honor & Glory" und Mei bei ihrem ersten Trip vom Forschungszentrum zurück in die Zivilisation, gesehen in "Rise and Shine". Alle Skins haben wir in der Galerie zusammengestellt:

Overwatch - Crossover-Skins aus Diablo, Warcraft und Starcraft ansehen