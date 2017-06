Overwatch - Spieler bedient Widowmaker mit einem Baguette

Irgendwie hoffe ich ja, dass der Streamer Dylan Rudeism« Beck mit seiner Leidenschaft genügend Geld verdient, um die Miete und das Leben bezahlen zu können. Dann hätte der Kerl nämlich einen der schönsten Jobs der Welt: Aus den absurdesten Haushaltsgegenständen Gaming-Peripherien bauen und die Spieler daran teilhaben lassen. Nerf-Bogen, Besen, Teeservice - und jetzt zaubert er sogar aus einem Baguette einen Motion Controller, um damit Overwatch zu zocken.

Das stillt nicht nur beim Spielen den Hunger, sondern sieht auch wunderbar bekloppt aus. Die Controller-Magie geschieht natürlich nicht durch das Baguette, sondern die Kabel, Knöpfe und Motion-Sensoren, die auf dem Baguette verdrahtet sind. Aber hey, es funktioniert: In einem Livestream (der tatsächlich zeitgleich zum Erstellen dieser News läuft) jagt er als Widowmaker gegnerische Spieler. Dass er dabei keine Topscores kassiert, liegt auf der Hand. Aber der Beweis ist trotzdem erbracht: Man kann mit einem Baguette Overwatch spielen - nur halt nicht besonders gut.

Live-Video von Rudeism auf www.twitch.tv anzeigen

Übrigens: Rudeism wurde vor einer Weile in World of Warcraft als NPC verwirklicht, weil er das Spiel in einem prominenten Video mit einer Tanzmatte gespielt hat. Im Vergleich zum Baguette-Scharfschützengewehr ist das allerdings noch harmlos.

