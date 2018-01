Overwatch - Management wollte ursprünglich ein Bezahlsystem für Helden

Ein Tweet des britischen YouTubers Jim Sterling führte auf Twitter zu einem interessanten Wortwechsel. Sterling hatte wiederholt seine Meinung zur Monetarisierung von Overwatch geäußert. Im Speziellen gab er sein Unverständnis über die Tatsache kund, dass der Entwickler Team Skins der eSports-Teams aus der Overwatch League kostenpflichtig zum Kauf anbietet.

PlusReport: Machen Lootboxen süchtig?

Der YouTuber vertritt den Standpunkt, dass Blizzard mit Overwatch bereits genügend Einkommensströme aufgebaut habe und die eSports-Team-Skins auch nicht mit dem Verkauf von realen Trikots von beispielsweise Fußballclubs zu vergleichen seien.

Overwatch - Team-Skins zur Overwatch League ansehen

Als der User @likeClockwork schrieb, dass er Overwatch hinsichtlich optionaler Monetarisierung nicht kritisieren könne, da Blizzard seit dem Launch konstant kostenlose Inhalte für die Spieler nachschiebe, argumentierte Sterling, dass Overwatch zum Launch recht arm an Umfang gewesen sei. Im Grunde sei Blizzard immer noch damit beschäftigt, das Spiel fertigzustellen.

Daraufhin stellte @likeClockwork die Frage, ab wann Sterlings Meinung nach das Spiel als "vollwertig" bezeichnet werden könne, so dass Blizzard die Erlaubnis habe, weiteres Geld damit zu verdienen.

Nun schaltete sich der ebenfalls bekannte YouTuber Totalbiscuit ein und verriet ein interessantes Detail aus der Zeit, bevor Overwatch auf den Markt kam:

Not willing to say who at Blizzard told me, but prior to launch they were seriously concerned the money would run it and we’re having to push back against selling characters. They had to actually fight for cosmetic only boxes with the business folks.