Overwatch - Update 1.12 mit neuer Mond-Map ist da

Nach einigen Wochen des Testens auf den PTR-Servern hat Blizzard Entertainment jetzt das Update 1.12 für den Helden-Shooter Overwatch veröffentlicht.

Eines der Highlights in diesem Patch dürfte wohl die neue Mond-Map »Horizon Lunar Colony« sein. Es handelt sich dabei um eine zusätzliche Assault Map, bei der die Angreifer nacheinander zwei Punkte einnehmen müssen, um einen Sieg davonzutragen. Das Geschehen findet in und rund um dieselbe Mondkolonie statt, in der auch der Gorilla Winston aufgewachsen war. Eine Besonderheit ist ein kleiner Abschnitt auf der Mondoberfläche mit verringerter Schwerkraft.

Buffs und Nerfs für die Helden

Des Weiteren umfasst das Update sowohl Buffs als auch Nerfs für mehrere Helden. So müssen beispielsweise Roadhog-Fans in den sauren Apfel beißen: Der wuchtige Tank erhält zwar einerseits eine kleinere Hitbox für Kopfschüsse. Andererseits wurde der Schaden seiner Scrap Gun um 33 Prozent reduziert. Das entschärft vor allem seine bei vielen Spielern gefürchtete Haken-Schuss-Kombination.

Deutlich besser sieht es da für Reaper aus, der sich ab sofort für 20 Prozent des von ihm verursachten Schadens heilt. Das dürfte sich positiv auf seine Überlebensfähigkeit auswirken. Auch der Revolverheld McCree geht gestärkt aus dem Update hervor: Seine ultimative Fähigkeit wurde verbessert und nimmt Gegner ab sofort deutlich schneller ins Visier.

Die vollständigen Patch Notes finden Sie auf der offiziellen Webseite.

Overwatch - Screenshots von der neuen Map »Horizon Luna Colony« ansehen