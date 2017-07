Paint - Ende einer Ära: Malprogramm wird eingestellt

Paint geht bald den Weg des Office-Assistenten Clippy und legt sich zur ewigen Ruhe: Microsoft will das Malprogramm mit dem Windows 10 Fall Creators Update nicht mehr weiterentwickeln. Zwar wird Paint noch nicht sofort entfernt, steht aber auf der Liste der Funktionen, die nicht mehr fortgeführt und in einer künftigen Version gestrichen werden können.

Paint wurde erstmals 1985 mit Windows 1.0 veröffentlicht. Obwohl es nie das leistungsfähigste Programm war, hat es im Lauf seiner 32-jährigen Geschichte doch so manches echte Kunstwerk hervorgebracht. Zum Beispiel die Werke von Autor Pat Hines, der zu schlecht für Photoshop war und sich deswegen über zehn Jahre hinweg zum Virtuosen in Paint aufschwang:

Es gibt noch kein festes Datum für die endgültige Entfernung von Paint. Als Alternativen stehen unter anderem Microsofts hauseigenes, neueres Programm Paint 3D und das kostenlose Paint.NET zur Auswahl. Bei Paint 3D handelt es sich aber entgegen des Namens nicht einfach um eine weiterentwickelte Fassung des Originals, sondern ein völlig eigenes Programm mit 3D-Gestaltungsfunktionen.

Einige von Paints loyalsten Jüngern haben bereits angekündigt, dem Maltool trotzdem treu bleiben zu wollen. Der Twitter-Künstler Jim'll Paint It, der auf Anfrage Paint-Kunstwerke erstellt, will etwa mit Windows XP auf einem virtuellen PC weitermachen.

