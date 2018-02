Überraschend startete gestern die Alpha des Battle-Royale-Modus im Helden-Shooters Paladins: Champions of the Realm. In Paladins: Battlegrounds, wie der Modus - in schwer leugbarer Ähnlichkeit zum Genre-Primus Playerunknown's Battlegrounds - genannt wurde, treten 100 Spieler in bekannter Last-Man-Standing-Manier gegeneinander an.

Doch Spieler, die den Modus als willkommene Abwechslung feiern, haben nicht lange Zeit sich zu freuen. Nachdem der Modus gestern in einer Alpha-Version auf dem Game-Client spielbar wurde, wird er heute wieder entfernt. Wie Entwickler Hi-Rez-Studios in einem offenen Brief kundtat, wolle das Team den Modus vom Hauptspiel entkoppeln und als eigene Marke neu veröffentlichen.

Zudem werden auf Basis der in der (kurzen) Alpha erhobenen Daten tiefgreifende Änderungen an Paladins: Battlegrounds vorgenommen, um das Spiel »fesselnder und spaßiger« zu gestalten. Darunter fällt dann übrigens auch ein neuer Name.

Als Finanzierungsmodell streben die Entwickler Free2Play mit Mikrotransaktionen um kosmetische Items an. Der Re-Launch soll nicht lange auf sich warten lassen, Hi-Rez sprechen von einer Veröffentlichung »binnen Wochen«. Paladins: Champions of the Realms ist auf Steam ebenfalls als Free2Play-Titel erhältlich.

Der Launch des Battle-Royale-Modus von Paladins war gestern war nicht die einzige Überraschung: Auch der unangekündigte Early-Access-Start von Cryteks Hunt: Showdown erwischte uns aus heiterem Himmel, nachdem die Closed Alpha erst am gestrigen Vormittag zu Ende ging.