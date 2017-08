Der F2P-Shooter Paladins: Champions of the Realm, oft als eine Art »Gratis-Overwatch« gehandelt, möchte sich vor allem im E-Sport-Bereich etablieren. In Zusammenarbeit mit dem Verband WESA (World Esports Association) wurde nun vom Entwicklerstudio Hi-Rez die professionelle E-Sport-Liga »Paladins: Premier League« (PPL) gegründet. Diese verspricht teilnehmenden Profis ein festes Gehalt und Unterstützung der Vereine.

In der WESA befinden sich einiger der größten E-Sport-Teams, genauer sind dies: EnVyUS, Fnatic, G2 Esports, mouseports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Renegades, SK Gaming, Splyce und Virtus.Pro. Alle Einnahmen der neuen Liga sollen mit den teilnehmen Vereinen, bzw. Teams geteilt werden, um Spielern ein garantiertes »Grundeinkommen« zu sichern. Die PPL wird der zweite professionelle E-Sport-Wettbewerb sein, der unter WESA-Regularien ausgetragen wird.

Ken Hershman, Vorsitzender von WESA erklärt:

"Paladins hat sich zu einem innovativen First-Person-Shooter (FPS) entwickelt und Hi-Rez ist dafür bekannt, eSport-Organisationen und Profispieler zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit stellt für WESA einen wichtigen Meilenstein dar. Paladins wird das zweite Spiel sein, für das unter der Führung unserer Organisation eSport-Wettbewerbe ausgetragen werden."

Paladins hat seit dem Start der Open Beta im September 2016 laut Publisher-Angaben über 15 Millionen Spieler angelockt. Mit der Anzahl der Spieler stieg auch die Nachfrage nach einer hochklassigen E-Sport-Liga, die jetzt durch die Partnerschaft zwischen der WESA und Hi-Rez Studios ermöglicht werden soll.

Todd Harris, Chief Operating Officer von Hi-Rez Studios sagt dazu: