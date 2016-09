Was ist...Paladins? - Das Gratis-Overwatch

Nach dem Action-MOBA Smite veröffentlichen die Entwickler von Hi-Rez-Studios mit Paladins einen MOBA-Shooter, oder auch Helden-Shooter im Stil von Overwatch. In 5-gegen-5-Matches treten Spieler mit MOBA-typischen, einzigartigen Charakteren gegeneinander an. Der Spielmodus ist auch an Mobas angelehnt: Zunächst gibt es eine King-Of-The-Hill-Schlacht. Das siegreiche Team darf dann den Angriff auf die feindliche Basis starten und muss eine Belagerungsmaschine durch drei Verteidigungslinien bringen. Vor der Partie bauen wir uns ein Kartendeck zusammen. Jede Karte bietet dabei einen Bonus für unseren Charakter, wie zum Beispiel mehr Schaden für nahe Feinde oder ein Vampireffekt. Bei Levelups kriegen wir dann drei zufällige Karten aus unserem Deck vorgelegt, von denen wir eine aussuchen dürfen.