Wie Paradox Interactive heute mitteilte, hat der Publisher für rund zwei Millionen US-Dollar Anteile am Entwicklerteam Hardsuit Labs gekauft. Insgesamt sicherte sich Paradox 33 Prozent am Studio, mit Option diesen Anteil in Zukunft noch weiter zu erhöhen.

Hardsuit Labs hat bisher erst einen eigenen Titel hervorgebracht - den Free2Play-Shooter Blacklight Retribution. Ihre Brötchen verdienten sie in der Vergangenheit vor allem mit Konsolen-Portierungen, wie Killing Floor 2 oder BioShock: The Collection. Doch konzentriert sich das Team jetzt auf ein noch unangekündigtes Projekt, von dem man bisher nur weiß, dass Paradox als Publisher fungieren wird.

Kommen Tyranny und Co. auf die Konsolen?

Auf den ersten Blick passt Hardsuit Labs nicht in das Portfolio von Paradox, die vor allem PC-Spieler mit Titeln wie Tyranny, Stellaris, Cities: Skylines oder Europa Universalis beglücken. Vielleicht aber schaffen es einige dieser Spiele nun auch auf die heimischen Konsolen oder das unbekannte Projekt richtet sich mehr an das Paradox-Publikum.

Fredrik Wester, CEO von Paradox, möchte mit dem Kauf die Kapazitäten der eigenen Firma erhöhen, dabei aber Hardsuit relativ freie Hand lassen: